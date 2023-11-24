Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: ВАКС избрал меру пресечения сообщнику нардепа

Руководителю предприятия избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 12 млн грн залога.

В пятницу, 24 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к руководителю субъекта хозяйствования, которого совместно с народным депутатом разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления, мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12,078 млн грн залога. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Срок действия содержания под стражей – до 21 января 2024 года.

Кроме того, на указанного подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- не отлучаться из г. Хмельницкого без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- носить электронное средство контроля.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату политической группы "За будущее" Сергею Лабазюку за предоставление неправомерных выгод вице-премьер-министру по восстановлению Украины, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Кроме того, подозрение выдвинули его сообщнику, руководителю частной компании.

Добавим, сообщали, НАБУ разоблачило депутата, члена комитета по вопросам антикоррупционной политики Андрея Одарченко в попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Таким образом, в истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой.

Кроме того, антикоррупционные органы разоблачили владельца частного общества на предложении руководству Минобновления неправомерной выгоды в виде недвижимости в возведенных им новостройках.

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