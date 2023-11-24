Спроба підкупу топ-посадовців у сфері відновлення: ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепа

Керівнику суб’єкта господарювання обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 12 млн грн застави.

У п’ятницю, 24 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника суб’єкта господарювання, якого спільно з народним депутатом викрили на наданні неправомірної вигоди топ-посадовцям у сфері відновлення, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12,078 млн грн застави. Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що строк дії тримання під вартою – до 21 січня 2024 року.

Крім того на вказаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- не відлучатись з м. Хмельницького без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру депутату політичної групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку за надання неправомірних вигод віцепрем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Крім того, підозру висунули його спільнику, керівнику приватної компанії.

Додамо, НАБУ викрило депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Так, в історії України задокументовано перший хабар криптовалютою.

Крім того, антикорупційні органи викрили власника приватного товариства на пропозиції керівництву Мінвідновлення неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах.

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