В історії України задокументовано перший хабар криптовалютою

НАБУ викрило народного депутата на спробі підкупу топ-посадовця біткойнами.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 21 листопада викрили народного депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Нардеп пропонував хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті $50 000.

У НАБУ зазначили, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

У відомстві повідомили, що в обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.

Наразі тривають слідчі дії.

Додамо, у НАБУ не називають прізвище народного депутата, але, за даними ЗМІ, мова йде про Андрія Одарченка.

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