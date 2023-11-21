В истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой

НАБУ разоблачило народного депутата на попытке подкупа топ-чиновника биткойнами.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 ноября разоблачили народного депутата, члена комитета по антикоррупционной политике Верховной Рады в попытке подкупа председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Нардеп предлагал взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте $50 000.

В НАБУ отметили, что это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

В ведомстве сообщили, что в обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. После выделения средств из фонда на криптокашелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 000 долларов США.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Добавим, в НАБУ не называют фамилию народного депутата, но, по данным СМИ, речь идет об Андрее Одарченко.

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