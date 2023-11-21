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НАБУ увеличат штат на 300 человек, — Рада поддержала проект в первом чтении

13:49, 21 ноября 2023
Правда, увеличение численности работников НАБУ будет постепенным.
НАБУ увеличат штат на 300 человек, — Рада поддержала проект в первом чтении
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21 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении институциональной возможности Национального антикоррупционного бюро Украины 10203-1. Отметим, что к этому проекту есть альтернативный 10203-2 от народных депутатов от «Слуги народа», инициаторами которого выступили Максим Павлюк, Ольга Савченко, Александр Дануца и другие, предлагающие сначала провести переаттестацию работников НАБУ.

Следовательно, принятым за основу законопроектом 10203-1 предусмотрено увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек. То есть, в общей сложности штат увеличат на 300 должностей, из них – должности начальствующего состава будут составлять большинство – 250.

Напомним, лицами начальствующего состава являются работники подразделений быстрого реагирования, защиты участников уголовного судопроизводства и обеспечения безопасности работников, оперативно-технических подразделений и детективов НАБУ.

Вместе с тем, учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, реализовать предлагаемые положения предлагается путем предусмотрения в заключительных положениях проекта обеспечения Кабинетом Министров поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году – на 100 должностей; в 2025 году – на 100 должностей; в 2026 году – на 100 должностей. Реализация потребует дополнительных расходов госбюджета.

Напомним, что заработная плата работников НАБУ состоит из должностного оклада; доплаты за выслугу лет; доплаты за научную степень; доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне; доплаты за специальное звание или ранг государственного служащего.

В частности, должностные оклады работников НАБУ установлены в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января.

Учитывая, что в 2024 году на работников НАБУ для расчета должностного оклада не будет распространяться «замороженный» размер прожиточного минимума, он будет составлять 3028 грн.

Следовательно, «голый» должностной оклад без доплаты руководителя подразделения детективов НАБУ в 2024 году составит 90 840 грн, заместителя руководителя подразделения детективов – 84 784 грн, старшего детектива – 66 616 грн, детектива НАБУ – 57 532 грн.

Также следует напомнить, что должностные оклады соответствующих работников центрального управления Национального бюро и территориального управления НАБУ с местонахождением в Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2.

Кроме того, работникам Национального бюро выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет. Так, при наличии стажа более 5 лет – 20%, более 10 лет – 30%, более 15 лет – 40%, более 20 лет – 50% должностного оклада и т.д.

Также работникам НАБУ выплачивается ежемесячная доплата за степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук по соответствующей специальности в размере соответственно 15 и 20% должностного оклада, и ежемесячная доплата за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне, в размере в зависимости от степени секретности информации.

Автор: Наталья Мамченко

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