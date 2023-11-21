Под Киевом пес набросился на детей, игравших во дворе своего дома: их госпитализировали

Дети получили телесные повреждения в виде ран лица и рук и были госпитализированы в больницу.

Иллюстративное фото \ Источник: radiotrek.rv.ua

В Киевской области в селе Литки пес покусал 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, которые играли возле своего дома. Детей с ранами лица и рук госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что соседский пес покусал двоих детей.

«Полицейские выяснили, что 8-летняя девочка и 7-летний мальчик играли у своего дома. В это время собака неожиданно набросилась на детей. В результате они получили телесные повреждения в виде ран лица и рук и были госпитализированы в больницу. Пока угрозы их жизни и здоровью нет», – говорится в сообщении.

По факту нанесения умышленного телесного повреждения возбуждено уголовное производство. Виновному грозит наказание: от штрафа до исправительных работ сроком до одного года.

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