Під Києвом пес накинувся на дітей, які грались у дворі свого будинку: їх госпіталізували

Діти отримали тілесні ушкодження у вигляді ран обличчя та рук і були госпіталізовані до лікарні.

Ілюстративне фото \ Джерело: radiotrek.rv.ua

На Київщині у селі Літки пес покусав 8-річну дівчинку і 7-річного хлопчика, які гралися біля свого будинку. Дітей з ранами обличчя та рук госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, до поліції звернулася жінка із повідомленням про те, що сусідський пес покусав двох дітей.

«Поліцейські з’ясували, що 8-річна дівчинка і 7-річний хлопчик гралися біля свого будинку. У цей час собака несподівано накинувся на дітей. У результаті, вони отримали тілесні ушкодження у вигляді ран обличчя та рук і були госпіталізовані до лікарні. Наразі загрози їхньому життю та здоров’ю немає», – йдеться у повідомленні.

За фактом нанесення умисного тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження. Винному загрожує покарання: від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

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