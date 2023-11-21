$7000 с уклониста за оформление поддельных медицинских документов: в Черкассах разоблачили дельца

Правоохранители задержали злоумышленника при получении части неправомерной выгоды.

В Черкассах сообщено о подозрении 40-летнему мужчине, который за 7000 долларов США обещал повлиять на врачей и работников Черкасского ТЦК и СП для получения поддельных медицинских документов и принятия решения на их основании о признании лица, намеревавшегося избежать призыва, непригодным для прохождения военного службы, передает Черкасская областная прокуратура.

Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» при получении части неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США.

«По ходатайству стороны обвинения суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

В настоящее время расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Волыни правоохранитель занимался переправкой уклонистов за границу под видом людей с инвалидностью.

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