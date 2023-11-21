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$7000 з ухилянта за оформлення підробних медичних документів: у Черкасах викрили ділка

16:32, 21 листопада 2023
Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання частини неправомірної вигоди.
$7000 з ухилянта за оформлення підробних медичних документів: у Черкасах викрили ділка
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У Черкасах повідомлено про підозру 40-річному чоловіку, який за 7000 доларів США обіцяв повпливати на лікарів та працівників Черкаського ТЦК і СП для одержання підробних медичних документів та прийняття рішення на їх підставі про визнання особи, яка мала намір уникнути призову, непридатною для проходження військової служби, передає Черкаська обласна прокуратура.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячом», під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США.

«За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

На цей час розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Волині правоохоронець займався переправкою ухилянтів за кордон під виглядом людей з інвалідністю.

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