Взятка в крипте: нардеп Андрей Одарченко хотел подкупить главу Государственного агентства восстановления Найема

НАБУ сообщает, что в обмен на деньги он просил, чтобы ему помогли получить деньги из фонда ликвидации последствий войны на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Фото: НАБУ

НАБУ разоблачило депутата, члена комитета по антикоррупционной политике в попытке подкупа председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Как сообщается, он предлагал неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

Отметим, что в НАБУ официально не называют фамилию депутата, но, по данным СМИ, речь идет об Андрее Одарченко.

Как сообщается, в обмен на деньги он просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

НАБУ сообщает, что после выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов.

Также в НАБУ подчеркнули, что это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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