Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев, фото

Шарль Мишель прибыл в Киев в 10-ю годовщину революции достоинства.

Фото: twitter.com/CharlesMichel

Во вторник, 21 ноября, президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев в десятую годовщину революции достоинства. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Он обнародовал фото с перрона столичного вокзала, где его встретили заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис и посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

«Приятно снова быть в Киеве – среди друзей», – подписал фото Мишель.

Отметим, визит проходит накануне саммита Европейского Совета в середине декабря, на котором лидеры ЕС обсудят вопросы рекомендаций Европейской комиссии по началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Фото: twitter.com/CharlesMichel

Ранее сообщалось, что в Киев приехала президент Молдовы Мая Санду.

Напомним, также сегодня Украину посетил Министр обороны Германии Борис Писториус.

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