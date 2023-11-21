С 1 декабря при уплате налогов реквизит «Назначение платежа» следует заполнять по новому: вниманию плательщиков

До 1 декабря можно заполнять платежки как по новым так и по старым правилам.

Фото: styler\РБК-Украина

1 декабря 2023 завершается переходный период, в течение которого заполнение налогоплательщиками реквизита «Назначение платежа» при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса было возможно в неструктурированном формате. До 1 декабря можно заполнять платежки как по новым так и по старым правилам. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Так, в случае совершения платежной операции на счета, открытые в Казначействе, код ID НБУ которого соответствует значению «899998», информация о назначении платежа инструкции с 01.12.2023 должна указываться исключительно в структурированной форме в блоке реквизитов «Структурированная форма» («Structured ») платежной инструкции.

ГНС обращает внимание на заполнение реквизитов для корректной идентификации налогоплательщиков и сборов, а именно:

1) при уплате налогов и сборов плательщиком через кассу и/или терминалы самообслуживания предоставитель платежных услуг при формировании pacs.008 должен указать информацию именно о налогоплательщике в блоке реквизитов «Фактический плательщик» («Ultimate Debtor»);

2) при уплате налогов и сборов юридическим лицом за свои дочерние подразделения предоставитель платежных услуг при формировании pacs.008 в блоке реквизитов «Фактический плательщик» («Ultimate Debtor») должен указать информацию именно о дочерней компании как налогоплательщике.

Примеры для ФЛП:

Уплата ЕН 1 и 2 группами

По-новому в реквизите «Назначение платежа» отмечаем:

101 единый налог за декабрь 2023 года

Уплата ЕН 3 группа

По-новому в реквизите «Назначение платежа» отмечаем:

101 единый налог за IV квартал 2023 года

Уплата ЕСВ

По-новому в реквизите «Назначение платежа» отмечаем:

101 ЕСВ за IV квартал 2023 года

Правила заполнения реквизитов в блоке реквизитов «Фактический плательщик» («Ultimate Debtor») сообщения pacs.008 подробно описаны в документе «Система электронных платежей Национального банка Украины (шифр СЭП-4). Общие правила реализации стандарта ISO 20022 общие для всех инструментов. Часть 2. Идентификация» и «Спецификации сообщения pacs.008 «Кредитовый перевод средств клиента на уровне агентов», которые размещены по ссылке.

Национальным банком Украины сообщено, что дата внедрения (01 декабря 2023 года) исключительно структурированной формы назначения платежной инструкции при уплате налогов и сборов является конечной и изменяться не будет.

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