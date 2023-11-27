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Верховный Суд высказался о требовании по высотности в процессе строительства

Строительство объекта с отклонением от утвержденного и согласованного проекта в части высотности, пожарных и инсоляционных требований не допускается – позиция ВС.

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Верховный Суд высказался о требовании по высотности в процессе строительства

07:20, 27 ноября 2023
Строительство объекта с отклонением от утвержденного и согласованного проекта в части высотности, пожарных и инсоляционных требований не допускается – позиция ВС.
Верховный Суд высказался о требовании по высотности в процессе строительства
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Верховный Суд рассмотрел в кассационном порядке административное дело по иску Частного предприятия и физического лица к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины с участием третьих лиц о признании противоправными и отмене решений.

Суть спорных правоотношений по этому делу заключалась в том, что при проведении ГАСИ Украины проверки на объекте выявлено, что такое строительство осуществляется с отклонением от утвержденных проектных решений по высотности, пожарным и инсоляционным требованиям. Учитывая выявленные нарушения, ответчиком вынесено предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ, не отвечающих требованиям законодательства, а также постановление о наложении штрафа.

Не соглашаясь вышеуказанным предписанием и постановлением, истцы обратились с административным иском в суд.

По результатам рассмотрения этого дела в судах разных инстанций, суд апелляционной инстанции принял решение, которым отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что высота дома не соответствует высоте, согласованной Укргосстройэкспертизой, а также ввиду отсутствия согласований изменений высоты дома в проекте.

Верховный Суд согласился с такими выводами суда апелляционной инстанции, оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного административного суда – в силе.

Суд исходил из положений статьи 24 Закона Украины «О планировании и застройке территорий» (который действовал на момент получения разрешения на строительство и разработку проекта на спорный объект строительства и утратил силу на основании Закона N 3038-VI от 17 февраля 2011 года) , статей 26, 29 и 31 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», из содержания которых установил, что строительство объектов архитектуры осуществляется в соответствии с утвержденной заказчиком строительства в установленном порядке проектной документации. Такой проект разрабатывается в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями застройки земельного участка (на момент получения истцом разрешения - архитектурно-планировочной задачи); в случае если объект строительства относится к IV и V категориям сложности, то разработанный проект подлежит обязательной экспертизе. В проект строительства могут быть внесены изменения в установленном порядке только с согласия заказчика и по согласованию с разработчиком первичной проектной документации; в случае, если в результате корректировки проекта были изменены проектные решения, то скорректированный проект подлежит повторной экспертизе.

Судами предыдущих инстанций установлено, что разрешение органом местного самоуправления было предоставлено проектирование и строительство 15-ти этажного жилого дома; на основании этого разрешения была получена архитектурно-планировочная задача и разработан проект такого строительства. Разработанный проект был согласован в установленном законодательством порядке с соответствующими субъектами и проведена его экспертиза, по результату которой проект получил положительное комплексное заключение государственной экспертизы.

В дальнейшем этот проект скорректирован и после проведения повторной экспертизы в Экспертном отчете «Укргосстройэкспертизы» согласовано: высота дома (Н д) - 46,5 м, общая площадь (S общ) - 5478,02 кв. м, объем дома (V дом) – 28886 куб. м, площадь застройки – 692,1 кв. м.

Кроме того, ответчиком проведена проверка, результаты которой зафиксированы в акте проверки, согласно которому ответчиком было выявлено несоответствие строительства жилого дома исходным данным и разработанному проекту, а именно - фактическая высота дома значительно превышает высоту согласованной ГП «Укргосстройэкспертиза», поскольку самая высокая отметка у предоставленных чертежах составляет 55,10 м (вместо согласованных 46,5 м).

В силу установленных обстоятельств дела и руководствуясь положениями статьи 9 Закона Украины «Об архитектурной деятельности», статьи 31 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», Суд согласился с заключением суда апелляционной инстанции о правомерности принятых ответчиком предписаний и постановления о привлечении истца к ответственности за пунктом 8 части третьей статьи 2 Закона Украины «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности».

На основании вышеизложенного, Верховный Суд обратил внимание, что проект строительства должен учитывать нормативные бытовые и пожарные разрывы, а также нормы инсоляции по существующим и запроектированным зданиям; проектирование необходимо осуществлять согласно генплану и с учетом сложившейся смежной застройки квартала. Следовательно, несоответствие объекта строительства установленным требованиям по высотности и высоте разрывов перекрытий свидетельствует об отклонении такого объекта строительства от утвержденного проекта, а такое строительство не может считаться правомерным.

Постановление Верховного Суда от 13 сентября 2023 г. по делу №813/5770/15 (административное производство №К/9901/33011/20).

Автор: Наталья Мамченко

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