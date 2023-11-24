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  1. Суд инфо

В Высшем совете правосудия распределено 8876 жалоб по дисциплинарному проступку судьи

17:01, 24 ноября 2023
В ВСП отметили, что осуществляется объединение жалоб разных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалоб в отношении судей разных судебных инстанций, которые осуществляли судопроизводство по одному делу.
В Высшем совете правосудия распределено 8876 жалоб по дисциплинарному проступку судьи
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Секретариат Высшего совета правосудия последовательно осуществляет автораспределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи, сообщается на сайте ВСП.

Как известно, с 1 ноября возобновлено распределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи и жалобам на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

В ВСП отмечают, что с момента возобновления автораспределения – с 1 по 24 ноября распределено 8339 старых дел, дисциплинарное производство по которым не завершено предварительным составом Совета и жалоб, поступивших с 5 августа 2021 года по 31 октября 2023 года. Из них за текущую неделю – 2225.

С 1 по 24 ноября также распределено 537 новых дел, поступивших с 1 ноября 2023 года, из них за текущую неделю - 148.

"В процессе автораспределения осуществляется объединение жалоб разных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалоб в отношении судей разных судебных инстанций, которые осуществляли судопроизводство по одному судебному делу. Отдельные дела могут содержать 15-20 производств, требующих объединения. кропотливый процесс требует больше времени", - говорится в сообщении ВСП.

Напомним, что Высший совет правосудия определил, как будет распределять и рассматривать жалобы на судей.

ВСП определил критерии приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб.

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