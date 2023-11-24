В Высшем совете правосудия распределено 8876 жалоб по дисциплинарному проступку судьи

Секретариат Высшего совета правосудия последовательно осуществляет автораспределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи, сообщается на сайте ВСП.
Как известно, с 1 ноября возобновлено распределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи и жалобам на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.
В ВСП отмечают, что с момента возобновления автораспределения – с 1 по 24 ноября распределено 8339 старых дел, дисциплинарное производство по которым не завершено предварительным составом Совета и жалоб, поступивших с 5 августа 2021 года по 31 октября 2023 года. Из них за текущую неделю – 2225.
С 1 по 24 ноября также распределено 537 новых дел, поступивших с 1 ноября 2023 года, из них за текущую неделю - 148.
"В процессе автораспределения осуществляется объединение жалоб разных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалоб в отношении судей разных судебных инстанций, которые осуществляли судопроизводство по одному судебному делу. Отдельные дела могут содержать 15-20 производств, требующих объединения. кропотливый процесс требует больше времени", - говорится в сообщении ВСП.
Напомним, что Высший совет правосудия определил, как будет распределять и рассматривать жалобы на судей.
ВСП определил критерии приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб.
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