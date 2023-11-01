С 1 ноября началось автоматизированное распределение дисциплинарных жалоб между членами Высшего совета правосудия

Как сообщили в ВСП, сначала будут распределяться дела, дисциплинарное производство по которым начато, однако не завершено.

С 1 ноября в соответствии с решением Высшего совета правосудия № 997/0/15-23 возобновляется распределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи и жалобам на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора. Об этом говорится на сайте ВСП.

Для скорейшего разблокирования дисциплинарной функции ВСП секретариатом ВСП проведена подготовительная работа по группированию и систематизации жалоб для последующего автораспределения.

В ВСП отметили, что сначала будут распределяться дела, дисциплинарное производство по которым начато, однако не завершено. Таких жалоб около 800.

Следующими автораспределения будут подлежать жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Затем будут последовательно распределять около 11 500 жалоб, поступивших с 5 августа 2021 года по 31 октября 2023 года.

"Обращаем внимание, что это распределение будет осуществляться последовательно, с учетом необходимости объединения жалоб, касающихся одного судебного дела. То есть жалобы разных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалобы в отношении судей разных судебных инстанций, осуществлявших судопроизводство в одном судебном деле будут распределяться члену Высшего совета правосудия, определенному системой для проверки первой такой жалобы, проверка которой членом Совета не завершена. По состоянию на 31 октября 2023 насчитывается около 2800 таких дел", — говорится в сообщении ВСП.

Отмечается, что такой подход позволит обеспечить всестороннее, системное рассмотрение жалоб, а также будет способствовать эффективному применению докладчиком критериев приоритетности.

Кроме этого, подчеркнули в ВСП, будет осуществляться распределение новых дел и материалов, которые будут поступать в Высший совет правосудия с 1 ноября 2023 года.

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