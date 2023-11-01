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  1. В мире

КНДР закрывает посольства во многих странах: что известно

09:11, 1 ноября 2023
Более десятка миссий могут быть закрыты, вероятно, из-за международных санкций.
КНДР закрывает посольства во многих странах: что известно
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Власти КНДР собираются закрыть до 12 своих посольств в Испании, Гонконге и странах Африки, пишет Reuters.

Северокорейское государственное СМИ KCNA сообщило, что на прошлой неделе послы страны совершили "прощальные" визиты в лидеры Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи там.

И Ангола, и Уганда установили дружеские связи с Северной Кореей в 1970-х годах, поддерживали военное сотрудничество и оказывали редкие источники иностранной валюты, такие как проекты строительства статуй. Северная Корея также закроет посольство в Испании, а ее миссия в Италии будет заниматься делами в соседней стране.

"Закрытие посольств создало основу для того, что могло стать "одним из самых больших изменений внешней политики страны за последние десятилетия", которая будет иметь последствия для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также способности генерировать незаконные доходы", - написал Чад О' Кэрролл, основатель ориентированного на Северную Корею сайта NK Pro.

Более десятка миссий могут быть закрыты, вероятно, из-за международных санкций, пишет издание.

Северная Корея имеет официальные отношения со 159 странами, при этом, имея лишь 53 дипломатические миссии за рубежом, включая три консульства и три представительства.

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