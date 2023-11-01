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  1. Общество

1 ноября - День рождения Евросоюза: что еще празднуют в этот день

08:54, 1 ноября 2023
Также 1 ноября отмечают Всемирный день балета и Международный день вегана.
1 ноября - День рождения Евросоюза: что еще празднуют в этот день
Фото: Shutterstock
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В среду, 1 ноября, в Украине в мире отмечают ряд праздников. Так, сегодня День рождения Европейского союза. Образовался Европейский союз еще 7 февраля 1992 года, но официально договор вступил в силу с 1 ноября 1993 года.

Также 1 ноября – Всемирный день вегана. Идея веганства и вегетарианства возникла еще 2500 лет назад в Индии и некоторых других странах.

А еще сегодня – Всемирный день балета. Праздник был создан в 2014 году по инициативе Лондонского королевского балета при поддержке других балетов мира.

В Украине и мире также отмечают День нулевого меридиана. Решение о создании этого праздника было принято во время конференции в Вашингтоне в 1884 году, а до этого в разных странах существовали свои "нулевые меридианы".

Верующие чтят память бессеребренников Космы и Дамиана.

Еще в этот день:

1914 - В Канаде принят Акт, по которому украинцы - выходцы из Австро-Венгерской империи - были помещены в концлагеря, где некоторых из них удерживали до 1920;

1918 - "Ноябрьский чин" во Львове. Украинцы взяли власть в городе, вскоре была провозглашена ЗУНР;

1922 - Прекращено существование Османской империи, провозглашение образования Турецкой республики;

1927 - Создан футбольный клуб "Динамо" (Киев);

1936 - Бенито Муссолини впервые назвал союз Королевства Италия и Третьего Рейха "осью";

1939 - Верховный Совет СССР принимает закон о включении Западной Украины в состав СССР с подчинением ее УССР;

1939 - Третий Рейх аннексировал Западную Польшу и Данциг (Гданьск);

1945 - Специальная комиссия союзников объявила, что Гитлер мертв;

1991 - Чечня провозгласила свою независимость;

1993 - В Литве введен визовый въезд для жителей СНГ;

2006 - Было совершено покушение на Александра Литвиненко.

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