1 листопада — День народження Євросоюзу: що ще святкують в цей день

Також 1 листопада відзначають Всесвітній день балету і Міжнародний день вегана.

Фото: Shutterstock

У середу, 1 листопада, в Україні в світі відзначають низку свят. Так, сьогодні День народження Європейського союзу. Утворився Європейський союз ще 7 лютого 1992 року, але офіційно договір почав діяти від 1 листопада 1993 року.

Також 1 листопада Всесвітній день вегана. Ідея веганства та вегетаріанства з'явилася ще 2500 років тому в Індії та деяких інших країнах.

А ще сьогодні Всесвітній день балету. Свято було створене 2014 року за ініціативи Лондонського королівського балету за підтримки інших балетів світу.

В Україні і світі також святкують День нульового меридіана. Рішення про створення цього свята було ухвалене під час конференції у Вашингтоні 1884 року, а до цього часу у різних країнах існували свої "нульові меридіани".

Віряни вшановують пам'ять безсрібників Косми та Даміана.

Ще цього дня:

1914 - У Канаді ухвалено Акт, за яким українці - вихідці з Австро-Угорської імперії - були поміщені до концтаборів, де декого з них утримували до 1920 року;

1918 - "Листопадовий чин" у Львові. Українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР;

1922 - Припинено існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки;

1927 - Створено футбольний клуб "Динамо" (Київ);

1936 - Беніто Муссоліні вперше назвав союз Королівства Італія і Третього Рейху "віссю";

1939 - Верховна Рада СРСР ухвалює закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР;

1939 - Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ);

1945 - Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий;

1991 - Чечня проголосила свою незалежність;

1993 - У Литві запроваджено візовий в'їзд для жителів СНД;

2006 - Було скоєно замах на Олександра Литвиненка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.