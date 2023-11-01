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Данілов прокоментував статтю в Time: Набір нісенітниць, «анонімами з Офісу Президента» мають зайнятися органи

08:39, 1 листопада 2023
Секретар РНБО наголосив, що нічого з того, що описано в статті, в коридорах влади не відбувається.
Данілов прокоментував статтю в Time: Набір нісенітниць, «анонімами з Офісу Президента» мають зайнятися органи
фото з відкритих джерел
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Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував гучну статтю видання Time, автор якої із посиланнями на непредставлених членів команди Президента України, пише про проблеми, з якими нібито стикається Володимир Зеленський в умовах війни, починаючи від "ситуації на фронті та міжнародної підтримки, і закінчуючи боротьбою з корупцією".

На думку Данілова, автор статті не володіє справжньою інформацією, повʼязаною з проведеннями Ставки або засідань військового кабінету.

"У мене оця анонімність викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента. Ця анонімна підкилимність робить величезну шкоду перш за все нашій країні. Я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять в нашу перемогу, а перебувають поруч із Президентом", - заявив Данілов в ефірі УП live.

За словами секретаря РНБО, "нічого подібного описаного в статті, в коридорах влади не відбувається", зокрема засідання Ставки верховного головнокомандувача не проходять так, як описано в матеріалі.

Також, за словами Данілова, стосовно втрат України у війні, автор статті користується російськими наративами.

"Я хочу сказати: ми розуміємо, які наші втрати, і те, що він там написав, не відповідає дійсності від слова зовсім", – наголосив секретар РНБО. 

Данілов зазначив, що стан війни – час коли вирує багато емоцій, є багато чутливої інформації та висловлювань "на нервах".

Він також сказав, що вже були випадки корекції поданих матеріалів, уточнення позиції і так далі.

За його словами, зараз головне – в жодному разі не зробити так, щоб подібні публікації шкодили нашій країні, або цими меседжами могли маніпулювати вороги України.

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