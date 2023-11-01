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У Білому домі натякнули, що Байден може ветувати законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

08:18, 1 листопада 2023
Представник адміністрації президента США Джон Кірбі зазначив, що законопроєкт республіканців не відповідає потребам у національній безпеці.
У Білому домі натякнули, що Байден може ветувати законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
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Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі сказав на брифінгу, що Білий дім вважає пропозицію республіканців щодо розділення допомоги Україні та Ізраїлю такою, що "не відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів".

Зазначимо, що новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на суму $14,3 млрд — цей пакет не передбачає об'єднання з підтримкою України. 

Пізніше в низці американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден нібито може ветувати цей законопроєкт.

На брифінгу у Кірбі запитали, чи все ж таки може американський президент накласти вето на пропозицію республіканців.

"Я думаю, ми вчора ввечері ясно висловилися, наскільки цей республіканський законопроект не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Президент ніколи нічого не робитиме, якщо це не відповідає нашим ключовим потребам у сфері національної безпеки", - відповів Кірбі. 

Нагадаємо, що Байден запросив у Конгресу 61 млрд доларів для України та $14 млрд для Ізраїлю. 

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