Байден запросив у Конгресу 61 млрд доларів для України та $14 млрд для Ізраїлю

Додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку, обладнання та озброєння, необхідні для України.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що після терористичної атаки ХАМАС, Байден різко збільшив безпекову, розвідувальну і дипломатичну підтримку народу Ізраїлю.

Новий запит дозволить надавати необхідну допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та підтримувати ізраїльські зусилля зі звільнення заручників.

Також додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку, обладнання та озброєння, необхідні для України.

«Ресурси для американської оборонно-промислової бази підтримають американські робочі місця, підвищать здатність нашої країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання, а також гарантуватимуть, що наші збройні сили залишатимуться найбільш готовими, спроможними і найкраще оснащеними бойовими силами, які коли-небудь бачив світ», - пише Білий дім.

За даними американських ЗМІ, сума запиту становить 105 мільярдів доларів:

61,4 мільярдів доларів для України;

14,3 мільярдів доларів для Ізраїлю, включаючи 9,15 млрд доларів на гуманітарну допомогу;

7,4 мільярдів доларів для Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону;

13,6 мільярдів доларів на безпеку на південному кордоні США.

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