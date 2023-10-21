На Харківщині експоліціянт «зливав» адреси учасників АТО та погрожував жителям катівнями

Правоохоронці повідомили про підозру експоліціянту з Вовчанська.

У Харківській області заочно повідомили про підозру вже колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, у квітні минулого року підозрюваний, обіймаючи на той момент посаду водія чергової частини відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в області, зрадив присязі та добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

«Зрадник обійняв посаду «полицейского патрульной службы» у незаконно створеному відділі поліції у м. Вовчанськ. Аби виглядати як «русский правоохранитель», він носив військову форму з російським триколором та георгіївською стрічкою.

Правоохоронець-зрадник проводив патрулювання у місті разом з військовими рф, як у складі пішого патруля, так і на автомобілі «УАЗ ПАТРИОТ» з російським номерним знаком. Здійснюючи патрулювання у комендантську годину, він погрожував мирним жителями, що у разі порушення ними комендантського часу їх буде доставлено до катівні», - сказано у повідомленні.

Також він ніс добові чергування у підвальних приміщеннях прокуратури, де окупаційною владою рф була створена катівня, у якій утримували проукраїнські налаштованих мешканців міста.

Крім того, чоловік «зливав» військовим зс рф місця мешкання учасників АТО, а також співробітників поліції, у яких залишилась табельна вогнепальна зброя.

Згодом він навіть встиг отримати нову посаду в окупантів та став вже «полицейским (водителем)».

Підозрюваного звільнено з органів Національної поліції України. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. Чоловік переховується від слідства на території рф.

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