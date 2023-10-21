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У Києві відбудуться зміни у курсуванні транспорту на вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка

07:19, 21 жовтня 2023
Зміни пов’язані з капітальним ремонтом на ділянці вулиці Олександра Довженка.
У Києві відбудуться зміни у курсуванні транспорту на вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка
Зображення: freepik.com
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У неділю, 22 жовтня, на вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка між вул. Дорогожицькою та просп. Перемоги буде закрито рух тролейбусів.

Як пояснили у КМДА, зміни пов’язані з капітальним ремонтом вул. Олександра Довженка на ділянці від вул. Дегтярівської до просп. Перемоги.

Протягом дня рух наземного транспорту буде організовано:

  • тролейбусні маршрути № 22-К, 27 – від вул. Кадетський Гай та зал. ст. «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу. Маршрути курсуватимуть під № 22-А, 27-К;
  • тролейбусний маршрут № 30 – від вул. Милославської до вул. Кадетський Гай, через вул. Дорогожицьку, вул. Юрія Іллєнка, вул. Січових Стрільців, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Повітрофлотський. Маршрут курсуватиме під № 30-Д;
  • тимчасовий автобусний маршрут № 27-ТР «ст. м. «Почайна» – зал. ст. Київ-Волинський» – трасою руху тролейбусів маршруту № 27;
  • тимчасовий автобусний маршрут № 42-ТР «ст. м. «Либідська» – вул. Ольжича» – трасою руху тролейбусів маршруту № 42-Д.

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