У Києві відбудуться зміни у курсуванні транспорту на вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка

Зміни пов’язані з капітальним ремонтом на ділянці вулиці Олександра Довженка.

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У неділю, 22 жовтня, на вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка між вул. Дорогожицькою та просп. Перемоги буде закрито рух тролейбусів.

Як пояснили у КМДА, зміни пов’язані з капітальним ремонтом вул. Олександра Довженка на ділянці від вул. Дегтярівської до просп. Перемоги.

Протягом дня рух наземного транспорту буде організовано:

тролейбусні маршрути № 22-К, 27 – від вул. Кадетський Гай та зал. ст. «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу. Маршрути курсуватимуть під № 22-А, 27-К;

тролейбусний маршрут № 30 – від вул. Милославської до вул. Кадетський Гай, через вул. Дорогожицьку, вул. Юрія Іллєнка, вул. Січових Стрільців, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Повітрофлотський. Маршрут курсуватиме під № 30-Д;

тимчасовий автобусний маршрут № 27-ТР «ст. м. «Почайна» – зал. ст. Київ-Волинський» – трасою руху тролейбусів маршруту № 27;

тимчасовий автобусний маршрут № 42-ТР «ст. м. «Либідська» – вул. Ольжича» – трасою руху тролейбусів маршруту № 42-Д.

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