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В Киеве произойдут изменения в курсировании транспорта на улицах Елены Телиги и Александра Довженко

07:19, 21 октября 2023
Изменения связанные с капитальным ремонтом на участке улицы Александра Довженко.
В Киеве произойдут изменения в курсировании транспорта на улицах Елены Телиги и Александра Довженко
Изображение: freepik.com
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В воскресенье, 22 октября, на улицах Елены Телиги и Александра Довженко между ул. Дорогожицкой и просп. Победы будет закрыто движение троллейбусов.

Как объяснили в КГГА, изменения связанные с капитальным ремонтом ул. Александра Довженко на участке от ул. Дегтяревской до просп. Победы.

В течение дня движение наземного транспорта будет организовано:

  • троллейбусные маршруты № 22-К, 27 – от ул. Кадетский Гай и жел. ст. «Киев-Волынский» до Индустриального путепровода. Маршруты будут курсировать под № 22-А, 27-К;
  • троллейбусный маршрут № 30 – от ул. Милославской до ул. Кадетский Гай, через ул. Дорогожицкую, ул. Юрия Ильенко, ул. Сечевых Стрельцов, ул. Вячеслава Чорновола, просп. Воздухофлотский. Маршрут будет курсировать под №30-Д;
  • временный автобусный маршрут №27-ТР «ст. м. «Почайна» – жел. ст. Киев-Волынский» – по трассе движения троллейбусов маршрута № 27;
  • временный автобусный маршрут №42-ТР «ст. м. «Лыбидская» – ул. Ольжича» – по трассе движения троллейбусов маршрута № 42-Д.

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