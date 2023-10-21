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В Харьковской области экс-полицейский «сливал» адреса участников АТО и угрожал жителям пыточными

07:40, 21 октября 2023
Правоохранители сообщили о подозрении экс-полицейскому из Волчанска.
В Харьковской области экс-полицейский «сливал» адреса участников АТО и угрожал жителям пыточными
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В Харьковской области заочно сообщили о подозрении уже бывшему полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в апреле прошлого года подозреваемый, занимая на тот момент должность водителя дежурной части отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в области, изменил присяге и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

«Предатель занял пост «полицейского патрульной службы» в незаконно созданном отделе полиции в г. Волчанск. Чтобы выглядеть как русский правоохранитель, он носил военную форму с российским триколором и георгиевской лентой.

Правоохранитель-предатель проводил патрулирование в городе вместе с военными рф, как в составе пешего патруля, так и на автомобиле «УАЗ ПАТРИОТ» с российским номерным знаком. Осуществляя патрулирование в комендантский час, он угрожал мирным жителями, что в случае нарушения ими комендантского времени они будут доставлены в пыточные», - говорится в сообщении.

Также он нес суточные дежурства в подвальных помещениях прокуратуры, где оккупационными властями рф создали пыточную, в которой содержались проукраинские настроенные жители города.

Кроме того, мужчина «сливал» военным с рф места жительства участников АТО, а также сотрудников полиции, у которых осталось табельное огнестрельное оружие.

Впоследствии он даже успел получить новую должность у оккупантов и стал уже «полицейским (водителем)».

Подозреваемый уволен из органов Национальной полиции Украины. Решается вопрос об объявлении его в розыск. Мужчина скрывается от следствия на территории россии.

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