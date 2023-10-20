Байден запросил у Конгресса 61 млрд долларов для Украины и $14 млрд для Израиля

Дополнительный запрос позволит обеспечить критически важную подготовку, оборудование и вооружение, необходимые для Украины.

Президент США Джо Байден пригласил в Конгресс согласование бюджета для помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что после террористической атаки ХАМАС Байден резко увеличил безопасность, разведывательную и дипломатическую поддержку народа Израиля.

Новый запрос позволит оказывать необходимую помощь Израилю в сфере безопасности и поддерживать израильские усилия по освобождению заложников.

Также дополнительный запрос позволит обеспечить критически важную подготовку оборудования и вооружения, необходимые для Украины.

«Ресурсы для американской оборонно-промышленной базы поддержат американские рабочие места, повысят способность нашей страны производить критически важные боеприпасы и другое оборудование, а также гарантировать, что наши вооруженные силы будут оставаться наиболее готовыми, способными и лучше оснащенными боевыми силами, которые когда-либо», – пишет Белый дом.

По данным американских СМИ, сумма запроса составляет 105 миллиардов долларов:

61,4 миллиарда долларов для Украины;

14,3 миллиарда долларов для Израиля, включая 9,15 млрд долларов на гуманитарную помощь;

7,4 миллиарда долларов для Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона;

13,6 миллиарда долларов на безопасность на южной границе США.

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