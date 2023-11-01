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В Белом доме намекнули, что Байден может ветировать законопроект о помощи Израилю без Украины

08:18, 1 ноября 2023
Представитель администрации президента США Джон Кирби отметил, что законопроект республиканцев не соответствует потребностям в национальной безопасности.
В Белом доме намекнули, что Байден может ветировать законопроект о помощи Израилю без Украины
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Представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби сказал на брифинге, что Белый дом считает предложение республиканцев по разделению помощи Украине и Израилю "не отвечающим интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

Отметим, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект о предоставлении помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. — этот пакет не предусматривает объединения с поддержкой Украины.

Позже в ряде американских СМИ появилась информация, что Байден может ветировать этот законопроект.

На брифинге у Кирби спросили, может ли американский президент наложить вето на предложение республиканцев.

"Я думаю, мы вчера вечером ясно выразились, насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Президент никогда ничего не будет делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности", - отметил Кирби. 

Напомним, что Байден запросил у Конгресса 61 млрд долларов для Украины и $14 млрд для Израиля.

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