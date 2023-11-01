За 250 гривен довезут до леса: в Днепре организовали незаконные поездки по грибы

В Днепре несмотря на запрет посещать леса некоторые грибники продолжают рисковать и пренебрегать ограничениями.

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В Днепре некоторые "предприниматели" предложили неординарную услугу - организованные поездки в лес в Царичанском районе для "тихой охоты". Об этом сообщает ДнепроТВ.

Несмотря на то, что Днепропетровщина относится к регионам, где запрещено посещать леса пешеходам и различным видам транспорта, некоторые смелые грибники продолжают рисковать, нарушая эти ограничения.

Так называемые, "предприниматели" решили использовать эту ситуацию и предложили услугу по организации поездок в любой лес в области за символическую плату в размере 250 гривен. Поездки происходят четыре раза в неделю, рано утром.

Все участники путешествия собираются на остановках по всему городу и отправляются в лесной местности для сбора грибов.

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