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  1. В Україні

За 250 гривень довезуть до лісу: у Дніпрі організували незаконні поїздки по гриби

10:30, 1 листопада 2023
У Дніпрі попри заборону відвідувати ліси деякі грибники продовжують ризикувати та нехтувати обмеженнями.
За 250 гривень довезуть до лісу: у Дніпрі організували незаконні поїздки по гриби
Джерело фото: vn.20minut
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У Дніпрі деякі «підприємці» запропонували неординарну послугу – організовані поїздки до лісу в Царичанському районі для «тихого полювання». Про це повідомляє ДніпроТБ.

Попри те, що Дніпропетровщина відноситься до регіонів, де заборонено відвідувати ліси пішоходам та різним видам транспорту, деякі сміливі грибники продовжують ризикувати, порушуючи ці обмеження.

Так звані, «підприємці» вирішили використати цю ситуацію та запропонували послугу з організації поїздок до будь-якого лісу в області за символічну плату у розмірі 250 гривень. Поїздки відбуваються чотири рази на тиждень, рано вранці.

Усі учасники подорожі збираються на зупинках по всьому місту та вирушають до лісової місцевості для збору грибів.

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