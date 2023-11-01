Транспортний безвіз для України діятиме щонайменше до липня 2024 року

Україна сподівається на підтримку ЄС щодо забезпечення функціонування кордону.

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Угода про лібералізацію перевезень між Україною та Європейським Союзом залишається в силі і діятиме щонайменше до липня 2024 року, – повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Під час переговорів з представниками DG MOVE було обговорено питання, пов'язані з загрозою перекриття польськими перевізниками кордону між Україною та Польщею, а також забезпеченням нормальної роботи пунктів пропуску. За словами Деркача, представники Єврокомісії підтвердили, що вимоги перевізників не вплинуть на дію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

«Транспортний безвіз діятиме так як і має - до липня 2024 року щонайменше», – сказав Деркач.

Він наголосив, що Україна сподівається на підтримку Євросоюзу в питанні забезпечення нормального функціонування кордону та розв'язання питань, пов'язаних з вимогами перевізників. На зустрічі з представниками DG MOVE було визначено конкретні кроки, які Єврокомісія може підтримати для вирішення ситуації.

Ситуація щодо перевезень виникла через російське вторгнення в Україну та морську блокаду. Україна має на меті забезпечити нормальне функціонування логістики та підтримку своєї економіки в умовах військового конфлікту та блокади кордонів.

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