Транспортный безвиз для Украины будет действовать как минимум до июля 2024 года

Украина надеется на поддержку ЕС по обеспечению функционирования границы.

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Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Европейским Союзом остается в силе и будет действовать как минимум до июля 2024 года, - сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Во время переговоров с представителями DG MOVE были обсуждены вопросы, связанные с угрозой перекрытия польскими перевозчиками границы между Украиной и Польшей, а также обеспечением нормальной работы пунктов пропуска. По словам Деркача, представители Еврокомиссии подтвердили, что требования перевозчиков не повлияют на действие Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

"Транспортный безвиз будет действовать так как и должен - до июля 2024 года как минимум", - сказал Деркач.

Он отметил, что Украина надеется на поддержку Евросоюза в вопросе обеспечения нормального функционирования границы и решения вопросов, связанных с требованиями перевозчиков. На встрече с представителями DG MOVE были определены конкретные шаги, которые Еврокомиссия может поддержать для решения ситуации.

Ситуация с перевозками возникла из-за российского вторжения в Украину и морской блокады. Украина имеет целью обеспечить нормальное функционирование логистики и поддержку своей экономики в условиях военного конфликта и блокады границ.

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