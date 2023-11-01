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  1. В мире

Польские перевозчики планируют протестовать: что требуют от Украины

08:52, 1 ноября 2023
Чрезмерная конкуренция перевозок между Украиной и Евросоюзом стала причиной забастовок польских перевозчиков.
Польские перевозчики планируют протестовать: что требуют от Украины
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С начала ноября польские перевозчики объявили о массовом протесте, который предусматривает перекрытие всех въездов из Украины. Предполагается, что акция станет крупнейшей забастовкой в области транспорта уже в течение двух месяцев, сообщает Международная транспортная ассоциация Украины "МТАУ".

Причиной забастовки является чрезмерная конкуренция, возникшая вследствие либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза. Перевозчики выдвигают ряд требований, среди которых:

  • Возвращение украинским перевозчикам права на международные перевозки.
  • Ужесточение правил перевозок по Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) в пользу украинских перевозчиков.
  • Запрет регистрации компаний в Польше, если финансовые ресурсы компании не расположены на территории ЕС.
  • Установление отдельной очереди в европейской очереди для автомобилей с номерами ЕС.
  • Организация отдельной очереди на всех границах для пустых грузовиков.
  • Предоставление доступа к системе "Шлях".

Первая акция польских перевозчиков состоится 3 ноября вблизи пункта пропуска Корчова. Этот массовый протест имеет целью привлечь внимание к насущным вопросам отрасли и добиться урегулирования требований перевозчиков.

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