Польские перевозчики планируют протестовать: что требуют от Украины

Чрезмерная конкуренция перевозок между Украиной и Евросоюзом стала причиной забастовок польских перевозчиков.

С начала ноября польские перевозчики объявили о массовом протесте, который предусматривает перекрытие всех въездов из Украины. Предполагается, что акция станет крупнейшей забастовкой в области транспорта уже в течение двух месяцев, сообщает Международная транспортная ассоциация Украины "МТАУ".

Причиной забастовки является чрезмерная конкуренция, возникшая вследствие либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза. Перевозчики выдвигают ряд требований, среди которых:

Возвращение украинским перевозчикам права на международные перевозки.

Ужесточение правил перевозок по Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) в пользу украинских перевозчиков.

Запрет регистрации компаний в Польше, если финансовые ресурсы компании не расположены на территории ЕС.

Установление отдельной очереди в европейской очереди для автомобилей с номерами ЕС.

Организация отдельной очереди на всех границах для пустых грузовиков.

Предоставление доступа к системе "Шлях".

Первая акция польских перевозчиков состоится 3 ноября вблизи пункта пропуска Корчова. Этот массовый протест имеет целью привлечь внимание к насущным вопросам отрасли и добиться урегулирования требований перевозчиков.

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