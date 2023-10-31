Контрабанда электроники для армии рф в обход санкций: в США обвиняют двух россиян и американца

Жителя Брукліна та двох російсько-канадських громадян звинуватили в масштабному ухиленні від санкцій щодо рф та схемі експортного контролю.

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У суді американського Брукліна оголосили звинувачення громадянину США та двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в Росію в обхід санкцій. Звинувачення включають контрабанду, порушення санкцій та шахрайство, – повідомило Міністерство юстиції США.

Звинувачені використовували дві юридичні особи, що були зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі та відправки електроніки подвійного призначення в росію для підсанкційних російських компаній. Деякі з цих електронних компонентів та інтегральних схем виявили в російському озброєнні, яке використовується для військових дій проти України.

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