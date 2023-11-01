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  1. В Украине

Софийский собор в Киеве на грани разрушения

13:24, 1 ноября 2023
Из-за нехватки финансирования состояние Софийского собора значительно ухудшается.
Софийский собор в Киеве на грани разрушения
Источник фото: ukrainaincognita
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Существующее состояние Софийского собора в Киеве, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, становится угрозой для сохранения целостности этого уникального памятника архитектуры, - сообщается на странице Национального заповедника "София Киевская" в Facebook.

В последние годы уже неоднократно поднималась проблема состояния крыши, конструкций и куполов Софийского собора, однако отсутствие финансирования приводило лишь к ухудшению ситуации.

"Это привело к тому, что 14 января 2022 г. около 23 часов во время резкого ухудшения погодных условий с порывами ветра по данным гидрометеослужбы до 23-25 м/с (83 км/ч) произошло падение креста с юго-восточного купола Софийского собора. На фоне накопления войск Российской Федерации на границах Украины падение креста с Софийского собора было воспринято общественностью как недобрый знак, предвещающий большую войну. Страшный день 24 февраля 2022 года Святая София встретила без одного креста", - говорится в сообщении.

Проведено исследование состояния конструктивных элементов всех куполов, крестов и кровли Софийского собора, и результаты свидетельствуют, что техническое состояние конструкций признается как непригодное к нормальной эксплуатации. Это касается не только центрального купола, но и всех других куполов и крестов.

Заповедник планирует реализовать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций, замену конструктивных систем и позолоту куполов и крестов. Работы рассчитаны на 5 лет и ориентировочно завершатся до конца 2028 года. Сейчас на выполнение отдельных работ выделено 2 миллиона гривен из государственного бюджета.

Все остальные работы, включая золочение, планируется выполнить после окончания военного положения.

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