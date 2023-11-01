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  1. В Україні

Софійський собор у Києві на межі руйнації

13:24, 1 листопада 2023
Через брак фінансування стан Софійського собору значно погіршується.
Софійський собор у Києві на межі руйнації
Джерело фото: ukrainaincognita
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Існуючий стан Софійського собору у Києві, який входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стає загрозою для збереження цілісності цієї унікальної пам'ятки архітектури, – повідомляється на сторінці Національного заповідника «Софія Київська» у Facebook.

Протягом останніх років вже неодноразово піднімалась проблема стану даху, конструкцій і куполів Софійського собору, проте відсутність фінансування призводила лише до погіршення ситуації.

«Це призвело до того, що 14 січня 2022 р. близько 23 години під час різкого погіршення погодних умов з поривами вітру за даними гідрометеослужби до 23-25 м/с (83 км/год) відбулося падіння хреста з південно-східного купола Софійського собору. На тлі накопичення військ Російської Федерації на кордонах України падіння хреста з Софійського собору було сприйняте громадськістю як недобрий знак, що віщував велику війну. Страшний день 24 лютого 2022 року Свята Софія зустріла без одного хреста», – йдеться у повідомленні.

Проведено дослідження стану конструктивних елементів всіх куполів, хрестів та покрівлі Софійського собору, і результати свідчать, що технічний стан конструкцій визнається як непридатний до нормальної експлуатації. Це стосується не лише центрального куполу, а й усіх інших куполів та хрестів.

Заповідник планує реалізувати комплекс заходів, спрямованих на попередження аварійних ситуацій, заміну конструктивних систем та позолоту куполів і хрестів. Роботи розраховані на 5 років і орієнтовно завершаться до кінця 2028 року. Наразі на виконання окремих робіт виділено 2 мільйони гривень з державного бюджету.

Усі інші роботи, включаючи золочення, планується виконати після закінчення воєнного стану.

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