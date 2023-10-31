Південнокорейська будкомпанія профінансує створення укриттів у навчальних та медичних закладах

Південнокорейська компанія фінансуватиме зведення і ремонт освітніх закладів та закладів охорони здоров’я у Миколаєві та Харкові.

Джерело фото: mspu.gov.ua

Південнокорейська компанія SsangYong Engineering and Construction Co планує спільно з партнерами з CORE фінансувати будівництво та ремонт семи об'єктів соціальної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зокрема, проект передбачає побудову двох дитсадків, двох шкіл та проведення ремонтних робіт в лікарні Миколаївської області, ліцею в Миколаєві та школи в місті Харків.

На зустрічі з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, партнерами з SsangYong та CORE обговорили питання облаштування укриттів на цих об'єктах. Відзначено, що всі дитсадки, школи й лікарні, які будуватимуться або ремонтуватимуться за фінансовою підтримкою південнокорейської компанії, будуть мати захисні споруди, які відповідатимуть концепції "Залізного укриття" та рекомендаціям, розробленим Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Очікується, що наступні кроки в рамках проекту реалізації плануватимуться у першому кварталі 2024 року.

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