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  1. В Україні

Зеленський вніс у Раду законопроект щодо розірвання консульської угоди з росією

20:09, 31 жовтня 2023
Проект Закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і рф вже зареєстрований на сайті парламенту.
Зеленський вніс у Раду законопроект щодо розірвання консульської угоди з росією
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Президент України Володимир Зеленський вніс законопроект до Верховної Ради, в якому пропонує припинити дію консульської конвенції між Україною та російською федерацією. Ця ініціатива з'явилася на сайті парламенту, хоча текст законопроекту наразі ще не опубліковано.

Проект Закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і російською федерацією зареєстровано у Раді під номером 0231 від 31 жовтня 2023 року.

Наразі текст законопроекту ще не доступний на сайті Верховної Ради, проте документ передано на розгляд керівництву парламенту для подальших дій.

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