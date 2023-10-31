Зеленський вніс у Раду законопроект щодо розірвання консульської угоди з росією

Проект Закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і рф вже зареєстрований на сайті парламенту.

Президент України Володимир Зеленський вніс законопроект до Верховної Ради, в якому пропонує припинити дію консульської конвенції між Україною та російською федерацією. Ця ініціатива з'явилася на сайті парламенту, хоча текст законопроекту наразі ще не опубліковано.

Проект Закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і російською федерацією зареєстровано у Раді під номером 0231 від 31 жовтня 2023 року.

Наразі текст законопроекту ще не доступний на сайті Верховної Ради, проте документ передано на розгляд керівництву парламенту для подальших дій.

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