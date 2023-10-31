У Києві будинки переводять на систему автоматичного регулювання опалення залежно від погоди – Кличко

Опалення в будинках автоматично змінюватиметься залежно від температури надворі.

Джерело фото: КМДА

У Києві запускають інноваційну систему управління опаленням, яка автоматично регулюватиме температуру в будинках відповідно до погодних умов. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, систему вже успішно підключено до кількох сотень будинків столиці. Ця інноваційна технологія дозволяє автоматично налаштовувати теплопостачання в кожному будинку окремо.

Таким чином, за потепління надворі температура води, яка подається на опалення є мінімальною.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.