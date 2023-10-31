Стало відомо, коли ЄС представить новий пакет санкцій проти рф

Єврокомісія планує оголосити новий пакет санкцій проти рф – ЗМІ дізналися коли це станеться.

Вже наступного тижня Європейська комісія планує представити пропозиції щодо нового пакету санкцій проти росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

За даними кореспондента, пропозиції стосовно 12-го раунду санкцій Європейського Союзу «надійдуть наступного тижня». Цей новий пакет санкцій передбачає велику кількість заходів, спрямованих на запобігання обхіду санкцій. Також він включає санкції стосовно товарів подвійного призначення та заборону на імпорт російських діамантів.

«Значну частину пакета становлять заходи проти обходу санкцій, санкції щодо товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти», – додав він.

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