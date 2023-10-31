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Загроза спалаху гепатиту А у Києві: що варто знати

20:30, 31 жовтня 2023
У КМДА дали поради киянам, як уберегтися від гепатиту А.
Загроза спалаху гепатиту А у Києві: що варто знати
Джерело фото: medikom
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У зв'язку зі спалахом гепатиту А на Вінниччині, жителі Києва вимушені посилити контроль над своєю інфекційною безпекою. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, розповсюдження цієї інфекційної хвороби в столиці пов'язане перш за все з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. «Оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ знаходиться в зоні потенційної небезпеки», – зазначила Гінзбург.

Важливо відзначити, що вірусний гепатит А (відомий також як хвороба Боткіна) є гострою інфекційною хворобою, яка передається фекально-оральним шляхом та переважно вражає печінку і травний канал.

Департамент охорони здоров'я нагадує, що інкубаційний період цієї хвороби триває від 7 днів до 1,5 місяця. Симптоми спочатку схожі на ГРВІ, включають загальну слабкість, катаральні прояви, головний біль та підвищення температури тіла до 37,5–39°C. Ці симптоми можуть тривати від 1 до 3 днів. Потім втрачається апетит, може виникнути дискомфорт у печінці. Наступний етап супроводжується зміною кольору сечі на темніший, а випорожнення, навпаки, стають світлішими. Пацієнти також помічають жовтіння слизових оболонок і шкіри.

Раніше ми писали про спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість хворих продовжує зростати.

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