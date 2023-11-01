Адвокати спробували «вибити» суддю з процесу, однак поки що невдало

Втім, питання конфлікту в судовому процесі все ж нікуди не поділося.

У Києві адвокати вирішили нестандартно підійти до питання усунення судді від розгляду справи.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Дарницького районного суду міста Києва Ольга Просалова, у неї на розгляді знаходиться кримінальне провадження щодо двох осіб, які обвинувачуються у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу.

Під час розгляду зазначеної справи, як повідомила Ольга Просалова, стороною захисту неодноразово подавалися заяви про відвід головуючої судді з підстав незгоди з прийнятими процесуальними рішеннями. Втім, відповідні заяви були залишені суддями Дарницького райсуду без задоволення.

Чергові заяви про відвід судді вже восени закінчилися констатацією судом факту зловживання захистом правом на відвід з метою затягування кримінального провадження.

Після цього, як розповіла Ольга Просалова, захист однієї з обвинувачених вирішив усунути суддю від розгляду справи радикальним способом.

Адвокати звернулися в Державне бюро розслідувань з заявою про вчинення суддею Ольгою Просаловою кримінальних правопорушень, передбачених ст. 374 (порушення права на захист) та ст. 397 (втручання в діяльність захисника чи представника особи) Кримінального кодексу.

Коли у ДБР відмовилися реєструвати кримінальне провадження, адвокати звернулися у Печерський райсуд Києва. У підсумку слідча суддя Печерського райсуду столиці зобов’язала ДБР внести у Реєстр досудових розслідувань інформацію про відповідні правопорушення та розпочати розслідування зазначених відомостей.

Згодом, під час засідання в Дарницькому суді, захисники обвинувачених повідомили, що тепер Ольга Просалова просто зобов’язана заявити собі самовідвід.

Втім, зазначена заява також залишилась без розгляду, оскільки Ольга Просалова зазначила про створення штучних підстав для відводу судді з метою затягування розгляду кримінального провадження.

Після цього вже Ольга Просалова звернулася до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя. Також суддя повідомила, що зазначені дії адвокатів є прямим втручанням у здійснення правосуддя і спрямовані на те, щоб перешкодити судді виконувати її службові обов’язки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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