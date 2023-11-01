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Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

08:15, 1 ноября 2023
Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.
Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно
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В Киеве адвокаты решили нестандартно подойти к вопросу отстранения судьи от рассмотрения дела. 

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Дарницкого районного суда города Киева Ольга Просалова, у нее на рассмотрении находится уголовное производство в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса. 

При рассмотрении указанного дела, как сообщила Ольга Просалова, стороной защиты неоднократно подавались заявления об отводе председательствующей судьи ввиду несогласия с принятыми процессуальными решениями. Впрочем, соответствующие заявления были оставлены судьями Дарницкого райсуда без удовлетворения. 

Очередные заявления об отводе судьи уже осенью закончились констатацией судом факта злоупотребления защитой правом на отвод с целью затягивания уголовного производства. 

После этого, как рассказала Ольга Просалова, защита одной из обвиняемых решила устранить судью от рассмотрения дела радикальным способом. 

Адвокаты обратились в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении судьей Ольгой Просаловой уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 374 (нарушение права на защиту) и ст. 397 (вмешательство в деятельность защитника или представителя личности) Уголовного кодекса.

Когда в ГБР отказались регистрировать уголовное производство, адвокаты обратились в Печерский райсуд Киева. В итоге следственная судья Печерского райсуда столицы обязала ГБР внести в Реестр досудебных расследований информацию о соответствующих правонарушениях и начать расследование указанных сведений. 

Позже, во время заседания в Дарницком суде, защитники обвиняемых сообщили, что теперь Ольга Просалова просто обязана заявить себе самоотвод. 

Впрочем, указанное заявление также осталось без рассмотрения, поскольку Ольга Просалова заявила о создании искусственных оснований для отвода судьи с целью затягивания рассмотрения уголовного производства. 

После этого Ольга Просалова обратилась в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в осуществление правосудия. Судья также сообщила, что указанные действия адвокатов являются прямым вмешательством в осуществление правосудия и направлены на то, чтобы помешать судье выполнению ее служебных обязанностей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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