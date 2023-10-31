В ЕС готовят пакет санкций против рф на около $5,3 млрд – Bloomberg

Санкции ЕС нацелены на экспорт сварочного оборудования и других технологий, которые могут использоваться в военных целях.

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Европейский Союз готовится внедрить новый набор санкций против россии, которые могут привести к убыткам в сумме около 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов) в торговле между ЕС и россией. Эти ограничения входят в 12-й пакет санкций, введенный ЕС в связи с войной России против Украины, - сообщает Bloomberg.

Новый пакет санкций усилит ограничения на источники доходов и промышленность россии, а также ограничит способность российского правительства финансировать свою военную деятельность. Уже значительная часть российской экономики подверглась санкциям, что заставляет политиков ЕС усиливать ограничения и принимать новые меры для удержания давления на Россию.

По данным Bloomberg, новые санкции предусматривают ограничения на экспорт сварочного оборудования, химических веществ и других технологий, которые могут использоваться в военных целях. Также рассматриваются возможность введения лицензионных ограничений на программное обеспечение, ограничения на импорт некоторых видов обработанных металлов, алюминиевых изделий, строительных материалов, товаров транспортного назначения и алмазов.

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