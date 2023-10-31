Назначен новый руководитель Черкасской областной прокуратуры: кто им стал

Новым руководителем Черкасской областной прокуратуры стала Екатерина Шевцова.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова представила Екатерину Шевцову как нового руководителя Черкасской областной прокуратуры, выразив большую уверенность в ее профессионализме и опыте, приобретенном в течение более 20 лет работы в органах прокуратуры. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Заместитель Генерального прокурора подчеркнула важность эффективного выполнения конституционных обязанностей прокуратуры, особенно в условиях военного противостояния и агрессии. Виктория Литвинова предостерегла, что прокуроры должны действовать решительно и координировано, обеспечивая абсолютную справедливость для каждого гражданина и государства в целом.

"Должны бок о бок с органами правопорядка давать отпор всем преступным посягательствам. Первоочередная задача - сбор и фиксация доказательств военных преступлений государства-агрессора, разоблачение предателей и коллаборационистов. Также необходимо сосредоточить усилия на борьбе с организованной преступностью, предотвращении преступлений в бюджетной сфере и связанных с хищением гуманитарной помощи", - добавила Литвинова.

Екатерина Шевцова известна своим опытом и отличной работой в органах прокуратуры в течение более 20 лет, подчеркнула свою готовность обеспечить спланированную и скоординированную работу всех правоохранительных органов с целью выполнения поставленных перед Черкасской областью задач и достижения успехов.

Екатерина Шевцова родилась в 1982 году и является выпускницей Национальной юридической академии Украины им. С 2004 года она работает в органах прокуратуры, из которых более 8 лет уже занимает важные руководящие должности. До назначения на новую должность, она исполняла обязанности заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.