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Призначено нового керівника Черкаської обласної прокуратури: хто ним став

18:41, 31 жовтня 2023
Новим керівником Черкаської обласної прокуратури стала Катерина Шевцова.
Призначено нового керівника Черкаської обласної прокуратури: хто ним став
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора.
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Заступниця Генерального прокурора Вікторія Літвінова представила Катерину Шевцову як нового керівника Черкаської обласної прокуратури, висловивши велику впевненість у її професіоналізмі та досвіді, набутому протягом понад 20 років роботи в органах прокуратури. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Заступниця Генерального прокурора підкреслила важливість ефективного виконання конституційних обов'язків прокуратури, особливо в умовах військового протистояння та агресії. Вікторія Літвінова застерегла, що прокурори мають діяти рішуче та координовано, забезпечуючи абсолютну справедливість для кожного громадянина та держави в цілому.

«Маємо пліч-о-пліч з органами правопорядку давати відсіч усім злочинним посяганням. Першочергове завдання – збір та фіксація доказів воєнних злочинів держави-агресора, викриття зрадників і колаборантів. Також необхідно зосередити зусилля на боротьбі з організованою злочинністю, запобіганні злочинам в бюджетній сфері та пов’язаним з розкраданням гуманітарної допомоги», – додала Літвінова.

Катерина Шевцова відома своїм досвідом та відмінною роботою в органах прокуратури протягом понад 20 років, підкреслила свою готовність забезпечити сплановану та скоординовану роботу всіх правоохоронних органів з метою виконання поставлених перед Черкащиною завдань та досягнення успіхів.

Катерина Шевцова народилася  1982 року та є випускницею Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. З 2004 року вона працює в органах прокуратури, з яких понад 8 років вже обіймає важливі керівні посади. До призначення на нову посаду, вона виконувала обов'язки заступника керівника Вінницької обласної прокуратури.

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