Верховный Суд заключил, можно ли считать деловую репутацию руководства банка небезупречной в случае наличия в ЕРДР информации об уголовном производстве

Коллегия судей Верховного Суда отметила, что только внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных действий руководителей АО КБ «ПриватБанк», в понимании статьи 62 Конституции Украины, не может расцениваться как готовность таких лиц совершить коррупционное правонарушение.

Предписания Положения о лицензировании банков не содержат такого прямого признака для признания деловой репутации физического лица небезупречной, как внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований в отношении руководителей банка.

Положение определяет признаком небезупречной деловой репутации физического лица именно наличие судимости, а не информацию о возможном совершении преступления.

Только лишь внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных действий руководителей банка, в понимании статьи 62 Конституции Украины, не может расцениваться как готовность таких лиц совершить коррупционное правонарушение, связанное с деятельностью юридического лица. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 18 июля 2023 года по делу № 640/2904/20.

Обставини справи

18 липня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Первинної профспілкової організації співробітників Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі за позовом цієї організації до Національного банку України про визнання протиправною бездіяльності НБУ, яка полягає в не направленні до АТ КБ «ПриватБанк» вимоги про зміну керівників цього банку за недотримання вимог закону про бездоганну ділову репутацію.

Профспілкова організація наполягала на усуненні від керівництва АТ КБ «ПриватБанк» Голови Правління Банку, який, на думку позивача, «обізнано, діючи з корисних мотивів, системно зменшує на свою користь госпрозрахунковий дохід трудового колективу, передбачений статтею 252-5 КЗпП України, чим регулярно спричиняє йому матеріальну шкоду, тобто порушує майнові права». На його думку, протиправна бездіяльність відповідача, що виражається у невжитті заходів для заміни керівника вищенаведеного банку, порушує права та законні інтереси як членів профспілки, так і всього трудового колективу.

Також позивач наголошував на тому, що внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації щодо керівників АТ КБ «ПриватБанк» свідчить про невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики.

Позивач стверджував про обізнаність відповідача про ситуацію щодо керівництва АТ КБ «ПриватБанк». Така бездіяльність НБУ, на думку позивача, є протиправною оскільки відповідач, здійснюючи згідно статті 55 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III нагляд за дотриманням банками банківського законодавства з метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів, та встановивши, що група керівників АТ КБ «ПриватБанк» не відповідає вимогам частини третьої статті 42 Закону № 2121-III щодо бездоганності ділової репутації, зобов`язаний вимагати від Банку заміни цих керівників, як це передбачено частиною п`ятнадцятою статті 42 Закону № 2121-III, а Банк (АТ КБ «ПриватБанк») згідно цієї ж норми зобов`язаний виконати цю вимогу. Наведена, на думку позивача, бездіяльність НБУ стала підставою для звернення до суду з цим позовом.

Рішенням окружного адміністративного суду, яке залишене без змін постановою апеляційного адміністративного суду у задоволенні позову відмовлено повністю. Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що за змістом частин першої - четвертої статті 42 Закону № 2121-III керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію.

На думку позивача обставинами які свідчать про наявність ознаки небездоганної ділової репутації керівників АТ КБ «ПриватБанк», є, зокрема, відкриті кримінальні провадження

Проаналізувавши положення пунктів 62-65 глави 6 та пунктів 71-72 глави 8 розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22 грудня 2018 року № 149, де наводяться ознаки небездоганної ділової репутації фізичної особи, Верховний Суд дійшов висновку, що вказані положення не містять такої прямої ознаки для визнання ділової репутації фізичної особи небездоганною, як внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо керівників банку.

Положення № 149 визначає ознакою небездоганної ділової репутації фізичної особи, саме - наявність в особи судимості, а не як стверджує позивач, інформацію про можливе вчинення злочину вказаними особами. Відповідно до норм статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що вироків суду відносно керівників АТ КБ «ПриватБанк» та/або судових постанов про закриття кримінальних проваджень з нереабілітуючих підстав судом під час розгляду справи не виявлено, про що не заперечував позивач.

Враховуючи викладене, колегія суддів Верховного Суду зазначила, що лише внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань щодо можливих дій керівників АТ КБ «ПриватБанк», в розумінні статті 62 Конституції України, не може розцінюватись як готовність таких осіб вчинити корупційне правопорушення, пов`язане з діяльністю юридичної особи, про що зазначає позивач.

Верховний Суд також звернув увагу на норми пунктів 84-86 Положення № 149 із змісту яких вбачається, що висновку НБУ про наявність або відсутність підстав для визнання ділової репутації особи небездоганною, передує визначена цим Положенням процедура. Вказана процедура оцінки проводиться у разі отримання або виявлення НБУ інформації, що може свідчити про відсутність у особи бездоганної ділової репутації, чи про невідповідність особи вимогам щодо професійної придатності. Без проведення встановленої Положенням № 149 процедури оцінки ділової репутації фізичних осіб, відповідач не має права вимагати заміни будь-кого з керівників банку, а тому не може бути зобов`язаний направити до АТ КБ «Приватбанк» вимогу про зміну керівників цього банку. Отже, відповідачем не допущено протиправної бездіяльності в частині не направлення до АТ КБ «ПриватБанк» вимоги про зміну керівників цього банку за недотримання вимог закону про бездоганну ділову репутацію.

Автор: Наталья Мамченко

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