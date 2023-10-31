У ЄС готують пакет санкцій проти рф на близько $5,3 млрд – Bloomberg

Санкції ЄС націлені на експорт зварювального устаткування та інших технологій, що можуть використовуватися у військових цілях.

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Європейський Союз готується впровадити новий набір санкцій проти росії, які можуть призвести до збитків у сумі близько 5 мільярдів євро (5,3 мільярда доларів) в торгівлі між ЄС і росією. Ці обмеження входять в 12-й пакет санкцій, запроваджений ЄС у зв'язку з війною росії проти України, – повідомляє Bloomberg.

Новий пакет санкцій підсилить обмеження на джерела доходів і промисловість росії, а також обмежить здатність російського уряду фінансувати свою військову діяльність. Вже значна частина російської економіки зазнала санкцій, що примушує політиків ЄС посилювати обмеження та вживати нових заходів для утримання тиску на росію.

За даними Bloomberg, нові санкції передбачають обмеження на експорт зварювального устаткування, хімічних речовин та інших технологій, які можуть використовуватися у військових цілях. Також розглядаються можливість введення ліцензійних обмежень на програмне забезпечення, обмеження на імпорт деяких видів оброблених металів, алюмінієвих виробів, будівельних матеріалів, товарів транспортного призначення та алмазів.

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