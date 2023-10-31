Угроза вспышки гепатита А в Киеве: что стоит знать

В КГГА дали советы киевлянам, как уберечься от гепатита А.

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В связи со вспышкой гепатита А в Винницкой области, жители Киева вынуждены усилить контроль над своей инфекционной безопасностью. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

По ее словам, распространение этой инфекционной болезни в столице связано прежде всего с миграцией населения между Киевской и Винницкой областями. "Поскольку источником инфекции является больной человек, который выделяет возбудитель, Киев находится в зоне потенциальной опасности", - отметила Гинзбург.

Важно отметить, что вирусный гепатит А (известный также как болезнь Боткина) является острой инфекционной болезнью, которая передается фекально-оральным путем и преимущественно поражает печень и пищеварительный канал.

Департамент здравоохранения напоминает, что инкубационный период этой болезни длится от 7 дней до 1,5 месяца. Симптомы сначала похожи на ОРВИ, включают общую слабость, катаральные проявления, головную боль и повышение температуры тела до 37,5-39°C. Эти симптомы могут длиться от 1 до 3 дней. Затем теряется аппетит, может возникнуть дискомфорт в печени. Следующий этап сопровождается изменением цвета мочи на более темный, а стул, наоборот, становится светлее. Пациенты также замечают желтизну слизистых оболочек и кожи.

Ранее мы писали о вспышке гепатита А в Винницкой области: количество больных продолжает расти.

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