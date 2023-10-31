Стало известно, когда ЕС представит новый пакет санкций против рф

Еврокомиссия планирует объявить новый пакет санкций против рф – СМИ узнали, когда это произойдет.

Уже на следующей неделе Европейская комиссия планирует представить предложения по новому пакету санкций против россии. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По данным корреспондента, предложения по 12-му раунду санкций Европейского Союза "поступят на следующей неделе". Этот новый пакет санкций предусматривает большое количество мер, направленных на предотвращение обхода санкций. Также он включает санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на импорт российских бриллиантов.

"Значительную часть пакета составляют меры против обхода санкций, санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты", - добавил он.

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