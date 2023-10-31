В Киеве дома переводят на систему автоматического регулирования отопления в зависимости от погоды – Кличко

Отопление в домах автоматически будет меняться в зависимости от температуры на улице.

Источник фото: КГГА

В Киеве запускают инновационную систему управления отоплением, которая автоматически будет регулировать температуру в домах в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, система уже успешно подключена к нескольким сотням домов столицы. Эта инновационная технология позволяет автоматически настраивать теплоснабжение в каждом доме отдельно.

Таким образом, при потеплении на улице температура воды, которая подается на отопление является минимальной.

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